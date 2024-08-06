Патриотическую лекцию в честь 81-й годовщины Курской битвы провели в Химках

Курская битва — ключевое сражение в Великой Отечественной Войне, решившее ее исход. Встречу, посвященную 81-й годовщине памятного события, организовали в спортивной школе «Виктория» в Химках.

Урок истории для школьников провел начальник административно-хозяйственного отдела спортивной школы Андрей Юрченко. Он объяснил слушателям, в чем заключалось стратегическое значение сражения, и рассказал хронологию событий.

«В своем выступлении Андрей Владимирович подчеркнул, что, несмотря на планы немецкого командования разгромить противника, благодаря мужеству и героизму советских солдат, 5 августа 1943 года были освобождены Орел и Белгород. Этот день ознаменовался первым в годы войны артиллерийским салютом в Москве», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Отметим, что встреча прошла в рамках масштабного общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Жителям напомнили о подвигах героев войны и цене победы.

Ранее в Центральной детской школе искусств организовали кинопоказ в честь 180-летия великого российского художника Ильи Репина.

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