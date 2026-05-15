Патриотическую лекцию провели на производстве ракетных двигателей в Химках

Патриотическая лекция, приуроченная к 80-летию выхода в свет книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», прошла в научно-производственном объединении «Энергомаш» в Химках. Первое издание 1943 года стало символом мужества и стойкости советских людей в годы Великой Отечественной войны.

Открывая встречу, лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов подчеркнул значимость сохранения исторической памяти и роли таких событий в воспитании молодежи в духе патриотизма. Главная тема сюжета — подвиг летчика Алексея Маресьева, который, несмотря на тяжелые ранения, вернулся в строй и продолжил защищать Родину.

«Эта история вдохновляет нас на подвиги в мирное время, показывая, что настоящая сила — это не только физическая мощь, но и сила духа», — подчеркнул Антон Блинов.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила, что мероприятие прошло в рамках масштабной программы «Успех V единстве поколений», направленной на воспитание патриотизма и любви к Родине.

Патриотическая лекция стала частью работы по укреплению гражданской позиции. Ежедневно в городе проводятся десятки аналогичных встреч, направленных на сплочение и поддержание патриотического духа в разных возрастных группах.