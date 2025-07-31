Патриотическую лекцию об освобождении лагеря Майданек провели в Химках

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений». Участники обсудили историческое значение освобождения концлагеря и необходимость сохранения памяти о жертвах нацизма.

В программу вошли показы документальных кадров, рассказ о лагере и его узниках, а также выступления ветеранов. Своими мыслями поделились член Ассоциации ветеранов СВО Николай Смирнов, ветеран Владислав Степушин и заслуженный тренер России Александр Свирь.

«Наша встреча в память о Майданеке — это дань уважения жертвам и важный урок для всех нас. Мы обязаны помнить свою историю, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись. Ведь только зная правду о прошлом, мы можем строить будущее без насилия и ненависти», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Программа «Успех в единстве поколений» включает мастер-классы, кинопоказы и встречи с участниками СВО. Как пояснила депутат Ирина Спирина, эти мероприятия направлены на укрепление связи между поколениями и формирование исторической памяти.

«Сегодня, когда наши военнослужащие защищают интересы страны в зоне проведения спецоперации, мы особенно ясно понимаем, как важно защищать мир и не допускать повторения подобных трагедий. Мы должны воспитывать молодежь так, чтобы они ценили мир, свободу и человеческую жизнь», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.