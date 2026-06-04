Патриотическую лекцию об основании Байконура провели в Химках

Участникам рассказали об истории создания космодрома, о том, как он строился в условиях строжайшей секретности, как тысячи людей жили и работали в палатках посреди степи. Также вспомнили первый успешный запуск ракеты Р-7 в 1957 году, полет Гагарина и то, как космодром используется сегодня.

«2 июня 1955 года было принято решение о создании первого в мире космодрома. Уже через два года с Байконура стартовала первая межконтинентальная баллистическая ракета, а 12 апреля 1961 года отсюда отправился в полет Юрий Гагарин. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы ребята знали: Байконур — это не просто площадка для запусков, а символ нашей научной и технической силы», — отметила Надежда Смирнова.

На встрече говорили о современных космических программах, о том, что Байконур остается крупнейшей космической гаванью в мире, с которой продолжают стартовать корабли к Международной космической станции. Участники посмотрели документальные кадры первых запусков и фотографии строительства.

Муниципальный депутат Артур Каримов добавил, что такие встречи помогают молодежи узнавать о ключевых событиях истории страны, а также понимать масштаб достижений отечественной науки и техники.