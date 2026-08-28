Патриотическую лекцию о военных медиках прочитали в Химках

26 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках состоялась патриотическая лекция, приуроченная к предстоящему Дню военного медика. Участникам рассказали об истории военной медицины, подвиге врачей и медицинских сестер в годы Великой Отечественной войны, а также о работе военных медиков сегодня.

«Военные медики — пример мужества и преданности своему делу. Их подвиг объединяет поколения и остается в памяти. Именно в этом суть программы „Успех V единстве поколений“ — сохранять память и передавать ее дальше», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев подчеркнул, что такие встречи помогают сохранять память о военных медиках, их самоотверженном труде и вкладе в Победу.