Патриотическую лекцию о русском мореплавателе Крузенштерне провели в Химках

Жителям городского округа Химки рассказали о мореплавателе Иване Крузенштерне. Познавательную встречу провели для воспитанников Дома юного техника «Интеграл» и их родителей.

Иван Крузенштерн — руководитель первого русского кругосветного путешествия. Он создал Военно-морскую академию, обучение в которой проходили все адмиралы Российской империи. Эти и другие интересные факты из биографии мореплавателя узнали гости встречи.

«Иван Крузенштерн внес серьезный вклад в развитие отечественной и мировой науки, а также воспитал целый ряд выдающихся деятелей российского флота», — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы «Химки. Успех в единстве поколений». Подобные встречи в округе организовывают регулярно.

«С начала июля в нашем городе провели свыше 500 патриотических мероприятий. Мы познакомили жителей с важными событиями и датами из истории нашей страны, с биографиями выдающихся соотечественников», — поделился заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

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