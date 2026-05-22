Патриотическую лекцию о разведчице Морозовой провели на предприятии в Химках

Патриотическая лекция, посвященная подвигу Героя Советского Союза, разведчицы Анны Морозовой, прошла 20 мая в одной из организаций аэропорта Шереметьево в Химках. Встречу открыли лидеры Движения общественной поддержки Антон Блинов и Денис Беляев.

Участникам рассказали о боевом пути разведчицы. В годы Великой Отечественной войны она возглавляла подпольную интернациональную группу на оккупированной территории, затем работала радисткой в партизанском отряде. Полученная ею информация помогла спасти тысячи жизней.

«Анна Морозова — пример несгибаемой воли и беззаветной преданности Родине. Сегодняшняя лекция проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы сотрудники предприятий Химок знали: на нашей земле жили и работали такие герои», — поделился Антон Блинов.

Сотрудники предприятия обсудили, почему пример Морозовой остается значимым сегодня и как важно передавать память о подвигах советских разведчиков молодым поколениям.

Денис Беляев отметил, что подобные лекции дают трудовым коллективам возможность через судьбы реальных людей увидеть примеры стойкости и мужества, понять, что героизм основан на любви к Родине и готовности ее защищать.

