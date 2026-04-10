Патриотическую лекцию о Крымской наступательной операции провели в Химках

В одном из образовательных учреждений Химок 7 апреля состоялось патриотическое мероприятие, приуроченное к началу Крымской наступательной операции в годы Великой Отечественной войны. В лекции приняла участие депутат Химок Юлия Мамай.

Присутствующие погрузились в события весны 1944 года, когда советские войска приступили к освобождению Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Педагогам подробно рассказали о ходе операции, ее стратегическом значении и героизме бойцов, проявленном при штурме вражеских укреплений.

«Знание своей истории — это основа воспитания настоящих патриотов. Такие операции навсегда останутся символами мужества и несгибаемой воли нашего народа», — отметила Юлия Мамай.

Главная цель встречи — объединение разных поколений жителей вокруг общих ценностей, сохранение исторической памяти и воспитание уважения к подвигам предков. Подобные лекции помогают молодежи лучше понимать прошлое своей страны и чувствовать связь с героическими страницами ее летописи.