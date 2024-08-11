Патриотическую лекцию о Гангутском сражении провели для жителей Химок

Ко Дню первой в российской истории морской победы русского флота для жителей городского округа Химки организовали патриотические встречи. Мероприятия с участием депутатов прошли в местном ДК «Контакт» и в центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский».

В рамках масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» в округе состоялись патриотические мероприятия, посвященные Дню первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут.

Одно из них организовали в Доме культуры «Контакт». На встрече побывал депутат химкинского Совета депутатов Александр Васильев. Также собравшимся показали видеообращение муниципального депутата Юлии Ишковой.

«В рамках встречи нам рассказали о важнейшем этапе борьбы за выход к Балтийскому морю — Гангутском сражении. Также спикер продемонстрировала тематические фото-материалы и видеопрезентацию. В завершение каждый участник мероприятия мог принять участие в дискуссии и высказать свое мнение», — поделился Александр Васильев.

Еще одно такое мероприятие прошло в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Там участникам показали документальный фильм о событиях тех времен.

«Я очень рада, что в нашем округе начали реализацию нового широкомасштабного патриотического проекта. Особенно приятно то, что он уже успел полюбиться местным жителям. На мероприятиях химчане могут обновить свои знания о богатой истории нашей страны и найти единомышленников», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Депутат местного Совета депутатов Галина Болотова напомнила, что в Химках сохраняют память о героях Великой Отечественной войны: при содействии главы городского округа Дмитрия Волошина и по инициативе жителей создали виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!», где можно посмотреть военную литературу, увидеть экспонаты городских музеев и услышать из первых уст рассказы ветеранов.

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