Патриотическую лекцию ко Дню воинской доблести провели в Химках

Участники узнали исторические факты о героизме советских солдат, сражавшихся за свободу своей страны. Особое внимание уделили показу кинохроники и ключевых моментов событий, связанных с воинской доблестью. Архивные кадры помогли глубже осознать масштаб и значение той эпохи.

«Мероприятие прошло в рамках масштабной программы „Успех V единстве поколений“, направленной на воспитание патриотизма и гражданской ответственности у молодежи. Важно, чтобы молодое поколение знало свою историю и гордилось подвигами своих предков», — добавил лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Патриотическая лекция стала частью просветительской работы в Химках. Всего в округе уже прошло более двух тысяч тематических мероприятий.