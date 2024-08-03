Патриотическую лекцию ко Дню ВДВ провели в лагере школы «Лидер» в Химках

В Химках на базе общеобразовательной школы «Лидер» состоялась тематическая лекция для воспитанников летнего лагеря. Детям рассказали о гвардейцах-десантниках, а также о значении праздника, который отмечается 2 августа.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» при участии лидера Движения общественной поддержки Владимира Харитонова.

«Мы не только отмечаем День Воздушно-десантных войск, но и отдаем дань памяти всем героям. Приятно видеть, что дети интересуются событиями, которые имеют уже многолетнюю историю. Сохраняя прошлое — защищаем будущее», — сообщил Владимир Анатольевич.

Муниципальный депутат Надежда Смирнова в видеообращении к участникам мероприятия подчеркнула важность защиты Отечества и отметила, что жители гордятся каждым десантником за готовность противостоять любым вызовам.

Напомним, что в Химках также прошли памятные митинги, посвященные Дню Воздушно-десантных войск. Жители, волонтеры и депутаты возложили цветы к памятным местам, а тематические акции были организованы в разных микрорайонах округа.

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