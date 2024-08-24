Патриотическую лекцию ко Дню флага России провели для школьников из Химок

В школе «Флагман» городского округа Химки для детей организовали историческую лекцию ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Вторая подобная встреча прошла в школе № 14 округа.

Лекция стала частью масштабного общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Его задача — воспитание в молодежи патриотизма и любви к Родине.

«Наш флаг — это история великой державы, подвиги наших предков. Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за свою страну», — отметил директор школы «Флагман», муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Школьники посмотрели документальный исторический фильм, поучаствовали в тематической викторине и хором исполнили гимн России. По окончании мероприятия ребята развернули большой триколор.

Еще одно патриотическое мероприятие ко Дню флага провели в школе № 14. Ученики узнали историю праздника и смогли проявить себя в спортивных состязаниях.

Напомним, что в Химках чтят память о Великой Отечественной войне. Так, в округе открыли виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!», где каждый желающий может ознакомиться с аудиозаписями воспоминаний ветеранов боевых действий, увидеть экспонаты городских музеев, посмотреть военную литературу.

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