Патриотическую игру «Юный разведчик» провели в Дмитрове

За победу боролись 60 школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Они прошли восемь сложных испытаний, во время прохождения которых продемонстрировали физическую подготовку и интеллектуальные знания. Организаторы составили программу, включая военизированную эстафету, тактическую стрельбу, оказание первой помощи, прохождение полосы препятствий, ориентирование на местности, работу с беспилотными летательными аппаратами, а также проверку знаний по истории и воинским званиям.

«Проведение таких мероприятий — это важная часть работы по патриотическому воспитанию молодежи. Мы видим горящие глаза ребят, их целеустремленность и волю к победе. Здесь они не только соревнуются, но и учатся работать в команде, проверяют себя на прочность, получают бесценные навыки, которые, уверен, помогут им в жизни», — подчеркнул значимость подобных событий врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Первое место заняла команда «Северный рубеж» лицея № 4, второе — «Юный разведчик» Деденевской школы, третье — «Добрыня» Дмитровской школы № 2.