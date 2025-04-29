Патриотическую эстафету ко Дню Победы запустили в Подмосковье

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Ассоциация ветеранов СВО в Подмосковье запустила патриотическую эстафету «Герои Отечества — связь поколений». Ее главная цель — сохранить память о подвиге народа, укрепить связь между поколениями и передать молодежи важные ценности.

Акция началась в Дмитрове, Зарайске, Наро-Фоминске, Талдоме и Реутове. В Дмитрове осенью 1941 года шли ожесточенные бои, Зарайск стал местом, где остановили танковую армию противника, Наро-Фоминск стал преградой на пути фашистов к Москве. Подольск заслужил звания города воинской славы и трудовой доблести благодаря обороне южных рубежей столицы.

Сегодня эстафета вышла за пределы региона и приобрела федеральный масштаб — к ней присоединились другие города России, что подчеркивает единство страны в желании сохранить память о подвиге предков. Эстафета стала символом благодарности всем героям — участникам Великой Отечественной войны и других конфликтов, а также поддержкой тем, кто продолжает защищать Родину сейчас.