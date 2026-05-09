Патриотическую акцию по высадке деревьев провели в Красногорске

В Яблоневом сквере Красногорска 8 мая прошла патриотическая акция ко Дню Победы «Сад памяти». В мероприятии приняли участие жители города, ветераны, участники специальной военной операции, представители партии «Единая Россия», молодежь и общественные деятели.

В ходе акции участники высадили более 120 молодых яблонь — так в сквере появилась новая аллея. Композицию дополнило оформление в виде георгиевской ленты. Каждое дерево стало символом благодарности и памяти о тех, кто отдал жизнь за Родину.

Организаторы и участники акции отметили, что такие инициативы помогают укрепить связь между поколениями и сохранить историческую память о подвигах предков.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поблагодарил всех, кто принял участие в мероприятии. Он подчеркнул значимость совместной работы ради сохранения памяти о героическом прошлом страны и пожелал жителям мира, тепла и благополучия.