Патриотическую акцию ко Дню Победы провели студенты в Одинцове
Накануне Дня Победы студенты Университетского колледжа Московского государственного института международных отношений в Одинцове почтили память героев Великой Отечественной войны. Ребята провели патриотическую акцию «Наша Победа!».
Исторический клуб вместе со студенческим активом подготовил экспозицию «Бессмертный полк колледжа», посвященную боевому пути и подвигам ветеранов Великой Отечественной войны — родственников студентов и преподавателей колледжа.
Студенты колледжа также организовали выставку фотографий. На снимках запечатлены боевые действия, памятные моменты и международные отношения в годы Великой Отечественной войны. Фото предоставил преподаватель колледжа.
Лауреат молодежного патриотического конкурса «Весна 45-го года» Николай Кузнецов исполнил под гитару песню «Последний бой». Торжественная часть завершилась просмотром документального фильма «Парад Победы 1945 года», а само мероприятие — песней «День Победы».