Патриотическую акцию ко Дню флага России провели в Солнечногорске

22 августа в Солнечногорске прошло патриотическое событие «Маяк памяти», посвященное Дню Государственного флага России. Участники собрались на набережной озера Сенеж, получили памятные браслеты с триколором и флаги, после чего прошли праздничным шествием до маяка — символа округа.

К акции присоединились заместители главы муниципалитета, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар, депутаты округа, молодогвардейцы, юнармейцы, волонтеры, члены Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска и местные жители. Торжественное открытие состоялось на набережной.



«Любовь к Родине начинается с понимания и уважения ее прошлого, традиций и достижений. Уверен, что участие в подобных мероприятиях объединяет жителей разных поколений и помогает молодежи почувствовать свою причастность к истории и будущему России», — отметил депутат совета депутатов Александр Поляков.

Шествие стало частью программы, посвященной Дню флага. Акция направлена на сохранение исторической памяти и воспитание у молодежи уважительного отношения к государственным символам и традициям страны.