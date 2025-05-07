Патриотическую акцию «Голос Победы» запустили в школах Подмосковья

Патриотическая акция «Голос Победы» стартовала в Подмосковье. Ученикам предлагают записать на видео свое исполнение песен военных лет и поделиться роликом с широкой аудиторией.

Акция стала частью областного марафона «Наследники Победы».

«Радостно видеть, как подрастающее поколение Подмосковья через исполнение песен военных лет соприкасается с героическим прошлым нашей страны и чтит память победителей», — подчеркнула министр образования региона Ингрид Пильдес.

Участники проекта публикуют свои видеозаписи не только на личных страницах в социальных сетях, но также в официальных группах образовательных организаций во «ВКонтакте».