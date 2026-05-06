Патриотическую акцию «Электропоезд Победы» провели в Балашихе

В Балашихе прошла ежегодная патриотическая акция под названием «Электропоезд Победы». Мероприятие уже стало традиционным для региона.

В этом году акцию приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Точкой сбора стал сквер, расположенный возле станции Железнодорожная. Именно там прошел торжественный митинг, открывший череду памятных событий. Для собравшихся гостей играл духовой оркестр, а на импровизированной сцене выступили местные творческие коллективы, создавая особую атмосферу.

Одним из самых ярких и трогательных моментов церемонии стало появление георгиевской ленты длиной 30 метров. К этому действу присоединились как официальные гости, так и волонтеры, тем самым отдавая дань уважения всем, кто приближал долгожданный день Победы.

После завершения митинга участники акции поднялись на борт электропоезда и отправились в путешествие по маршруту. Конечной точкой поездки стал Белорусский вокзал в Москве.