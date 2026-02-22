Патриотическое воспитание обсудили на встрече с ветеранами в Химках

Встречу провели с членами Химкинской районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Инна Федотова поблагодарила председателя организации Станислава Синдеева за активную работу и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Стороны обсудили вопросы сохранения исторической памяти и преемственности поколений. Николай Томашов подчеркнул, что цель работы с молодежью — объединять поколения вокруг общих ценностей: любви к городу, уважения к подвигам предков и культуре страны. Взаимодействие с ветеранскими организациями он назвал фундаментом этой работы.

Также участники затронули проблемные вопросы, требующие участия администрации и депутатского корпуса. К празднику в Химках подготовили насыщенную программу с концертами, турнирами и выставками на городских площадках.