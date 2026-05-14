Патриотическое мероприятие прошло в парке «Экоберег» в Химках

12 мая в парке «Экоберег» в Химках провели масштабную патриотическую акцию «Вальс Победы». Она была посвящена 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Захватывающие представление прошло на набережной. Оно стерло грань между эпохами, собрав вместе людей разных поколений и профессий.

«Такие мероприятия особенно важны сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами и отстаивает свои интересы в рамках специальной военной операции. Поддержка бойцов, сохранение исторической памяти, воспитание духа патриотизма и гражданской ответственности — это то, что объединяет нас, делает сильнее и помогает строить будущее», — поделилась муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Ирина Спирина.

Парк «Экоберег» на время превратился костюмированный бал на свежем воздухе. Артисты в образах военных лет оживили атмосферу первой Победы. Классика песен фронтовых лет — от «Катюши» до «Случайного вальса», зазвучали на сцене под живую музыку.

«Когда мы видим, как современная молодежь с трепетом исполняют те же песни и танцы, что и герои 1945 года, мы понимаем: подвиг предков живет в сердцах молодежи. Это лучший способ воспитания любви к Родине — через живое участие, через музыку и культуру, которые объединяют нас всех в одну большую семью», — отметила муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Наталья Каныгина.

Акция «Вальс Победы» в парке «Экоберег» вошла в масштабную патриотическую программу, которая в Химках идет уже два года. Муниципальный депутат Инна Монастырская выделила, что главная задача заключается в сплочении поколения вокруг общих идеалов, таких как любовь к России и своему городу, почтение к истории и культуре Отечества.