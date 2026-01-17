Патриотическое мероприятие об истории Подмосковья провели в Химках

Встреча прошла в лицее № 21 и была посвящена 97-летию Московской области. Гостям рассказали о важных этапах развития региона и вкладе округа в его формирование.

Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов отметил значение подобных встреч для жителей округа. Это хорошая возможность вспомнить, как развивалось Подмосковье, и какую роль в этом сыграли Химки. Знание о прошлом помогает сохранить и преумножить то, что уже построено.

Одним из ключевых моментов программы стала интеллектуальная игра, где команды отвечали на вопросы о фактах и традициях Московской области. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что такой интерактивный формат помогает формировать у участников живой интерес к прошлому.

Муниципальный депутат Алексей Федоров добавил, что инициатива направлена на укрепление преемственности и сохранение исторической памяти в округе.