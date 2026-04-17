Патриотическое мероприятие о Ледовом побоище прошло в Химках

В одной из коммерческих организаций Химок прошла патриотическая встреча, посвященная Ледовому побоищу — сражению, в котором войско Александра Невского одержало победу на Чудском озере. Гостям рассказали об этом историческом событии и его значении.

«Это событие напоминает нам о силе духа, сплоченности народа и важности сохранения исторической памяти», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

«Особенность этой программы в том, что она рассчитана на жителей всех возрастов — поэтому мероприятия проходят в самых разных форматах: выставки, мастер-классы, лекции, фестивали и многое другое», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев добавил, что подобные инициативы поддерживают связь между поколениями и повышают интерес к истории Родины. Патриотические мероприятия для горожан регулярно проводят в Химках.