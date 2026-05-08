Патриотическое мероприятие о городах-героях прошло в школе в Химках

В школе «Флагман» в Химках 6 мая состоялось патриотическое мероприятие, посвященное утверждению в СССР Положения о почетном звании «Город-герой» в 1965 году. Встречу открыли депутат городского округа Евгений Иноземцев и лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Участникам рассказали об истории присвоения званий и о том, какие события сделали каждый из этих городов символом мужества. Москва — битва, в которой похоронили план «Барбаросса». Ленинград — 872 дня блокады, голод и холод, но город не сдался. Волгоград — Сталинградская битва, переломившая ход войны. Севастополь и Одесса — долгие месяцы обороны. Киев — героическое сопротивление в первые месяцы войны. Брестская крепость — легендарная оборона.

«Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы ребята знали, за что нашим городам дали эти звания, сколько мужества стоит за каждой наградой. Память о героях — это то, что объединяет нас всех, и наша задача — передать ее дальше», — отметил Владислав Степушин.

Школьники узнали, что звание «Город-герой» — это признание вклада каждого жителя этих городов в Победу. На мероприятии также показали кадры военной хроники и фотографии тех лет.

Такие встречи помогают молодежи понимать, за что наша страна получила звание освободительницы и почему мы обязаны помнить героев. Мероприятие продолжило серию патриотических лекций, которые регулярно проходят в Химках.