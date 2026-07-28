Патриотическое мероприятие ко Дню защитников неба прошло в Химках

День защитников неба Москвы в Химках отметили в молодежном центре «Каскад». В патриотическом мероприятии приняли участие депутат Химок Надежда Смирнова и лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Событие посвятили подвигу защитников столицы: в 1941 году бойцы противовоздушной обороны отразили первый массированный налет нацистской авиации — эта победа стала одним из первых крупных успехов советских войск в Великой Отечественной войне и серьезным испытанием для всей системы ПВО Москвы.

«Это день, когда мы вспоминаем подвиг тех, кто стоял на защите неба над Москвой. Летчики, зенитчики, прожектористы, наблюдатели — их мужество и слаженная работа спасли столицу в самые тяжелые дни 1941 года. Такие встречи в рамках программы „Успех V единстве поколений“ помогают нам не просто вспоминать историю, а передавать ее дальше. Мы обязаны, чтобы молодежь знала, какой ценой была написана эта страница нашей Победы», — отметила Надежда Смирнова.

Слушатели узнали, как выстраивалась оборона города, работали зенитные расчеты и какую роль в защите Москвы сыграли обычные жители.

«Когда я рассказываю ребятам о таких событиях, я всегда вспоминаю, что патриотизм — это готовность встать на защиту своего дома, своей страны в час опасности. Защитники неба Москвы показали нам пример, который не тускнеет с годами. Такие встречи нужны, чтобы молодежь понимала, что наша история — это не просто даты в учебниках, а живые судьбы людей», — подчеркнул Владислав Степушин.

Депутат Химок Ольга Марасанова подчеркнула важность таких встреч для молодого поколения. По ее словам, история страны складывается из подвигов простых людей, а подобные мероприятия помогают укрепить связь поколений и сохранить память о героях, защищавших Москву.