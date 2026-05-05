Патриотическое мероприятие ко Дню штурма Рейхстага прошло в Химках

Центральной темой стала памятная дата — начало штурма Рейхстага в годы Великой Отечественной войны.

«Штурм Рейхстага длился несколько дней. Советские солдаты пробивались к куполу через дым и грохот. Они верили, что поднимают знамя для будущих потомков. Программа „Успех V единстве поколений“ как раз об этом. Мы собираемся, рассказываем, слушаем — и связь времен крепнет», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

Учитель истории Александр Казаковцев рассказал о событиях последних дней апреля 1945 года. Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский отметил важную воспитательную роль таких встреч.

«Кому-то кажется, что нынешних подростков интересуют только гаджеты. Я вижу обратное. Когда история подана правильно, молодежь слушает, задает вопросы, думает. А это и есть главная цель. Уважение к прошлому дает человеку опору на всю жизнь», — поделился Сергей Малиновский.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов добавил, что подобные мероприятия помогают формировать у юных жителей округа устойчивый интерес к истории Родины и сохранять память о подвиге советского народа для будущих поколений.