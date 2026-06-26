Патриотическое мероприятие ко Дню памяти и скорби прошло в школе в Химках

22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в истории страны. В этот день без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей.

«22 июня — день, который разделил жизнь нашей страны на „до“ и „после“. Каждая семья потеряла кого-то: кто-то не дождался отца, кто-то потерял сына, кто-то — мужа. Война затронула всех. Мы собрались здесь, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений, и чтобы сказать спасибо тем, кто выжил и восстановил страну из руин. Такие встречи — это наш общий долг перед памятью погибших», — отметил лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Участникам рассказали о первых днях войны, героической обороне Брестской крепости, о том, как простые люди встали на защиту Родины. Школьники узнали о подвигах советских солдат и о том, какой ценой досталась победа.

«22 июня мы вспоминаем не только начало войны, но и подвиг всего советского народа. Это день памяти о том, как наш народ смог выстоять. Мы стараемся, чтобы молодежь осознала, какой ценой достался нам мир. Мы обязаны сохранить эту память и передать ее детям. Пока мы помним — мы сильны», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова.

На встрече прозвучали стихи и песни военных лет. Минутой молчания почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Депутат Химок Артур Каримов отметил, что такие встречи помогают молодежи осознать масштаб трагедии и величие подвига, формируют уважение к исторической памяти и ответственность за сохранение мира.