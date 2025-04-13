Патриотическое мероприятие ко дню освобождения Тернополя пройдет в Химках

Тематическую встречу, посвященную памятной дате Великой Отечественной войны, организуют в кадетском корпусе школы-интерната в микрорайоне Сходня в Химках. Участникам не только расскажут значимые факты из истории, но и покажут творческие номера.

Событие приурочат ко Дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Тернополь. На него пригласят профессиональных спикеров.

Собравшиеся узнают историю знакового события, детальнее смогут проследить хронологию освобождения города. Кроме того, перед ними выступят творческие коллективы.

«Мероприятие пройдет в рамках масштабной патриотической программы „Успех V единстве поколений“, которая реализуется на территории городского округа Химки и включает различные активности: лекции, мастер-классы и многое другое», — прокомментировал муниципальный депутат Алексей Федоров.

Начало встречи — в пять часов вечера. Принять участие могут все желающие.