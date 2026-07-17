Патриотическое мероприятие к годовщине Невской битвы прошло в Химках

Участники узнали о ходе битвы, тактике новгородского войска и о том, какое значение победа на Неве имела для дальнейшей судьбы страны. Атмосферу сражения воссоздали фрагменты документальных фильмов и репродукции картин, посвященных Невской битве.

«Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успex V единстве поколений“. Мы должны помнить имена героев, которые веками назад отстаивали нашу независимость, и передавать эту память взрослым и детям, чтобы она не угасала», — отметила Надежда Смирнова.

Депутат Химок Артур Каримов подчеркнул важность подобных встреч для всех поколений: по его словам, такие события позволяют глубже осознать истоки российской государственности и воспитывают уважение к ратным традициям Отечества.

«Невская битва стала символом нашей национальной идентичности. Мы должны помнить, что наша страна всегда умела защищать себя, и этот опыт важен для воспитания будущих защитников Отечества. Такие события укрепляют дух нации и напоминают, что сила России — в ее истории и людях», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова.

Мероприятие стало частью системной патриотической работы в Химках, которую совместно реализуют депутаты, педагоги и представители общественности.