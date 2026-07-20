Патриотическое мероприятие к годовщине Невской битвы прошло в Химках

В «Тридцать первой школе» Химок прошла патриотическая встреча, посвященная Невской битве 1240 года — одной из знаковых дат в военной истории России. Открыла мероприятие лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова.

Слушатели узнали о тактике новгородского войска и малоизвестных деталях сражения. Атмосферу эпохи помогли воссоздать фрагменты исторических хроник и репродукции картин, посвященных битве. Смысл и значение сражения участники обсуждали в формате живого диалога.

«В рамках программы „Успех V единстве поколений“ мы обращаемся к таким событиям, как Невская битва, чтобы напомнить себе и нашим детям: Россия всегда была сильна духом своих воинов. Подвиг Александра Невского — это живой пример того, как воля и решимость могут остановить врага. Наша задача — не забывать героев и передавать память о них тем, кто придет после нас», — отметила Ольга Марасанова.

«Такие встречи помогают нам не потерять связь с истоками. Александр Невский — это символ не только военного таланта, но и государственной мудрости. Мы обязаны помнить его уроки, чтобы строить будущее на прочном фундаменте прошлого», — подчеркнул депутат Совета депутатов Артур Каримов.

Депутат Химок Надежда Смирнова отметила, что встреча в школе — не разовая акция, а часть системной работы по патриотическому просвещению. В городе регулярно проводят мероприятия, которые помогают жителям лучше узнавать военную историю России. В ближайших планах — просветительские лекции и интерактивные выставки, которые сделают исторические события ближе и понятнее для разных поколений.