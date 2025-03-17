Патриотический забег прошел в Пестовском парке в Балашихе

Забег под лозунгом «Успех в единстве поколений» и акция с участием бегового клуба «5 верст», волонтеров Подмосковья, однопартийцев и молодогвардейцев состоялся в Пестовском парке в Балашихе. Во время мероприятия присутствующие растянули флаг России.

Мероприятие собрало большое количество молодежи, среди которых были ученики школ городского округа, а также воспитанники спортивной школы «Орион» и их наставники.

«Сложно переоценить важность таких мероприятий в условиях нынешних реалий. Такие мероприятия должны проходить в большем объеме, в более интересном формате для молодежи, для ее вовлечения. Другого пути у нас нет — только вокруг патриотизма сплотить все наше общество», — подчеркнул муниципальный депутат Антон Орешков.

Напомним, что 18 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел референдум о вхождении полуострова в состав России. По его результатам, подавляющее число избирателей проголосовало за воссоединение Крыма и России. В честь этого значимого события в стране ежегодно проводятся различные патриотические акции и мероприятия.