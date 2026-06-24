Патриотический забег прошел в Можайске

24 июня в Можайском округе состоялась патриотическая акция «Забег Победы», приуроченная к 81-й годовщине первого Парада Победы на Красной площади. Мероприятие прошло одновременно во всех регионах ЦФО по инициативе Совета молодежных парламентов Центрального федерального округа.

В Можайске участниками забега стали члены Молодежного парламента, школьники, волонтеры и активисты молодежных движений. Особую эмоциональную составляющую придала акция «Письма Победы»: все участники написали трогательные послания, которые будут переданы героям современности — участникам специальной военной операции. После забега его участники направились к мемориалу «Вечный огонь», где состоялась церемония возложения цветов и минута молчания в память о павших защитниках Отечества. Акция проводится во второй раз и стала доброй традицией, объединяющей молодежь вокруг патриотизма, исторической памяти и уважения к подвигу предков.