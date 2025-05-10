Патриотический забег «Наследники Победы» прошел в Наро-Фоминске

Испытания на стойкость и выносливость прошли участники забега «Наследники Победы» в Наро-Фоминске. В гонке на полноценной полосе препятствий с крутыми подъемами и спусками, водными переправами и грязевыми рвами соревновались 1,5 тысячи легкоатлетов — профессионалов и новичков.

«При самом старте важно очень громко кричать, мотивировать и максимально заряжать их на победу. Ну и при финише важно поддерживать, чтобы они забрались на этот пантеон», — отметил болельщик команды Котельников Ислам Нурмагомедов.

Для предварительной тренировки спортсменов организовали специальные зоны, даже установили рукоход — точно такой же, как и на полосе, чтобы любой желающий смог размяться.

«Решил поучаствовать, чтобы зарядить примером детей — своих и студентов, потому что я преподаватель. Для меня очень важно быть личным примером, для своей семьи в том числе», — сказал Иван Курбаков из команды «Титаны».

Быстрее всех полосу препятствий преодолела команда из Воскресенска — за три часа 20 минут и 24 секунды. Второе место заняли спортсмены из Волоколамска, бронзу забрал Звездный Городок.

Забег «Наследники Победы», или «Гонка героев», проходит 12 лет подряд. В этом году мероприятие приурочили в 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно организатором выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.