Патриотический вечер прошел в Сходненской детской школе искусств в Химках

В Сходненской детской школе искусств в Химках прошел патриотический вечер, посвященный фильму «Я — русский солдат» и одноименной повести Бориса Васильева «В списках не значился». Мероприятие провели в рамках программы «Успех V — единство поколений».

Участниками встречи стали воспитанники школы, их родители и преподаватели; среди гостей был муниципальный депутат Руслан Шаипов. Организаторы рассказали об исторических событиях, лежащих в основе произведений, и о вкладе Васильева в военную литературу.

Зрителям показали фрагменты кинокартин, в том числе эпизод о молодом лейтенанте, оказавшемся в Брестской крепости в первые дни войны. По словам Руслана Шаипова, сцены из фильмов глубоко тронули и детей, и взрослых, а совместное возвращение к истории помогает сохранить память о героях.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил значимость таких встреч.

«Важно, когда взрослые и дети вместе открывают для себя историю. Они смотрят фильмы о героях, слушают военные песни и понимают, какой ценой далась нам свобода», — сообщил он.