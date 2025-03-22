Патриотический вечер ко Дню учреждения звания Героя России прошел в Химках

В Сходненской детской школе искусств городского округа Химки состоялась патриотическая встреча, посвященная Дню учреждения звания Героя Российской Федерации. Участники мероприятия узнали об истории появления высшей государственной награды.

Перед собравшимися выступил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Звание Героя Российской Федерации — высшая награда нашей страны, а также символ мужества, самоотверженности и преданности Родине», — подчеркнул народный избранник.

Присутствующим показали мультимедийную презентацию об истории звания и о судьбах героев страны.

По словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, подобные патриотические встречи играют важную роль в воспитании молодежи, формируют у подрастающего поколения чувство гордости за страну.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что с 2024 года в округе проходит масштабная программа «Химки. Успех в единстве поколений». Она объединяет жителей разных поколений вокруг общих ценностей: любви к Родине, к народу, к своему городу, к культуре страны.