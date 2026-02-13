Патриотический вечер ко Дню дипломатического работника прошел в Химках

В гимназии № 23 микрорайона Сходня состоялось мероприятие, посвященное профессиональному празднику российских дипломатов. Участники обсудили значение внешней политики и ее влияние на жизнь страны.

Патриотический вечер собрал школьников, педагогов, представителей общественных организаций и депутатского корпуса. Во время встречи говорили о задачах современной дипломатии и о том, почему ее результаты важны для каждой семьи.

Заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов отметил, что работа дипломатов редко бывает публичной, однако именно она помогает снижать международную напряженность и укреплять устойчивость государства. По его словам, незаметная деятельность напрямую связана с обеспечением безопасности граждан.

Гостям также напомнили об истоках праздника. Датой основания российской дипломатической службы считается 10 февраля 1549 года — в этот день по указу Ивана Грозного издался Посольский приказ, который стал первым централизованным органом, отвечавшим за внешние связи государства.

Муниципальный депутат Алексей Федоров подчеркнул, что в современных условиях от дипломатов требуется высокий уровень профессионализма и оперативности. Он отметил, что представители страны за рубежом защищают интересы граждан и способствуют поддержанию стабильности.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский добавил, что подобные встречи помогают укреплять связь поколений, формируют уважение к истории и вдохновляют молодежь на ответственное отношение к будущему страны