Патриотический урок провели для учеников школы в Лосино-Петровском

Супруга участника СВО Анна Александровна посетила урок «Основы безопасности и защиты Родины» в Биокомбинатовской школе. Она рассказала о том, как устроен быт в зоне боевых действий.

Супруг Владимир Геннадьевич выполняет боевых задачи на протяжении трех лет. Анна Александровна рассказала, в каких условиях живут военнослужащие, как питаются на передовой, доходят ли до них посылки и письма.

Ученики поведали о своих родственниках. Школьники почтили минутой молчания память Александра — брата Марии, который погиб на СВО. Михаил рассказал о своем брате, который получил тяжелое ранение.

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