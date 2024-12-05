Патриотический урок провели для учеников школы-интерната в Воскресенске

Патриотический урок прошел ко Дню Героев Отечества, который отмечается ежегодно 9 декабря. В праздник будут чествовать Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы.

Сотрудники библиотечной системы в Воскресенске в рамках проекта «Согреем детские сердца» провели для учеников Хорловской школы-интерната для детей с ОВЗ состязание «Гордимся славою героев». Ребята ответили на вопросы в викторине, узнали о героях и качествах, которыми они должны обладать, о памятниках, которые расположены в Воскресенске.

Затем воспитанники поучаствовали в конкурсах Рыцарский турнир», «Воля в кулаке», «Самый меткий», «Армрестлинг», «Спасение раненного» и «Самый ловкий».

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