Патриотический урок прошел в школе в Лосино-Петровском

В Свердловской школе № 2 городского округа Лосино-Петровский провели патриотическое занятие для учеников пятых классов, приуроченное ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Ребятам рассказали об одном из величайших сражений Великой Отечественной войны.

На уроке школьники узнали о героизме советских солдат, их сражениях за каждый клочок земли и проявлении силы духа в самые тяжелые дни. Ученики с большим вниманием слушали рассказ учителя, задавали вопросы и знакомились с новыми историческими фактами.

«Спасибо большое школе за такие интересные и познавательные уроки», — поблагодарил один из учеников.

В администрации школы подчеркивают, что подобные мероприятия — это не просто уроки истории, а возможность сохранить и передать будущим поколениям память о подвиге предков, воспитать уважение к историческому наследию страны. Проведение таких занятий помогает школьникам глубже понять значение Великой Победы и осознать цену, которую заплатил советский народ за мирное небо над головой.