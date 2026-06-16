Патриотический урок о Выборгской операции провели в лицее Химок

В лицее № 21 в Химках прошел патриотический урок, посвященный Выборгской наступательной операции. Ученикам рассказали о событиях 10 июня 1944 года.

Присутствующим рассказали о подготовке к наступлению, задачах командования и ключевых этапах боевых действий. Отдельное внимание уделили стойкости советских солдат, сумевших прорвать укрепленные позиции противника.

«Выборгская операция стала важным этапом на пути к Великой Победе. Программа „Успех V единстве поколений“ помогает молодежи лучше понимать значение таких событий и сохранять уважение к поколению победителей», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

«События лета 1944 года показали высокий уровень подготовки Красной Армии и профессионализм ее военачальников. Такие примеры помогают глубже понимать историю страны и ценить вклад поколения Победы в будущее нашего государства», — поделился председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Патриотические уроки проводятся во всех микрорайонах Химок. Они знакомят школьников с важными страницами отечественной истории и способствуют поддержанию связи между поколениями. Лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская подчеркнула, что интерес к истории страны зарождается на подобных встречах.

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