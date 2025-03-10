Патриотический урок о воздушно-десантных войсках прошел в Химках
Открытый патриотический урок, посвященный воздушно-десантным войскам, провели в «Палисадике» школы № 8 имени Матвеева. Участникам встречи рассказали о военных специалистах.
Мероприятие было посвящено Дню памяти воинов-десантников шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка Псковской дивизии воздушно-десантных войск.
«Подвиг шестой роты — это не просто эпизод военной истории. Это пример истинного героизма, который будет жить в веках. Это урок мужества, стойкости и любви к Родине для будущих поколений. Это напоминание о том, что мир и спокойствие на нашей земле достаются дорогой ценой», — подчеркнула муниципальный депутат Галина Болотова.
Урок стал часть муниципальной патриотической программы, которая реализуется в округе с июля прошлого года. Главная ее цель — объединить разные поколения округа вокруг изучения и сохранения истории нашей страны.
«Это движение позволяет прививать правильные ценности юным жителям с детства. Все мероприятия, которые проходят в рамках программы, направлены на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей Родины», — подчеркнула директор школы № 8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.