16 апреля в лицее № 21 микрорайона Сходня провели патриотический урок. Встречу посвятили истории создания трехлинейной винтовки Сергея Мосина и биографии конструктора. Вместе с учениками, педагогами и жителями Химок в мероприятии приняла участие лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Участникам показали документальный фильм, который рассказал о начале конструкторской деятельности Мосина и принятии винтовки образца 1891 года на вооружение. Организаторы отметили важность личности изобретателя для российской науки и армии.

Олеся Климачева сказала, что история Сергея Мосина показывает, как сила воли и труд могут изменить судьбу человека и всей страны. Она подчеркнула, что такие примеры особенно важны для молодежи, так как они вдохновляют на развитие и уважение к отечественной истории.

После фильма обсуждение дополнили практикой: инструктор провел показательную разборку винтовки и объяснил работу затвора. Педагоги отметили живой интерес учеников к истории инженерной мысли.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский оценил значимость подобных инициатив, отметив, что такие мероприятия сохраняют историческую память и прививают молодежи уважение к подвигам героев и выдающихся личностей, ведь без понимания прошлого невозможно ценить настоящее. Лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская напомнила, что инициатива укрепляет связь между жителями разных возрастов.