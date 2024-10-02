Патриотический урок на тему СВО прошел в Лосино-Петровском

Тематический час, посвященный подвигам российских военных на спецоперации, провели в Лосино-Петровском. Участникам рассказали истории о мужестве и отваге.

Организовали мероприятие представители местного отделения партии «Единая Россия», молодежного центра «Движение» и «Молодой гвардии». Его приурочили ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Учащимся рассказали о событиях осени 2022 года, о самоотверженности солдат и офицеров, служащих в зоне СВО сейчас.

«Сохранение памяти о героических поступках наших соотечественников — наш общий долг. Мы должны воспитывать в подрастающем поколении чувство гордости за Россию и ее защитников. Только так мы сможем передать будущим юнармейцам традиции беззаветного служения Отечеству», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

Отметим, что патриотический урок прошел в рамках партийного проекта «Новая школа».

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