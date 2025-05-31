Патриотический урок ко Дню пограничника прошел в школе № 29 в Химках

Школьникам в Химках рассказали о деятельности пограничных войск России. Патриотический урок провели кавалер ордена Почета, полковник в отставке, ветеран боевых действий Юрий Карпунов и летчик-испытатель, ветеран боевых действий, полковник ВВС Аркадий Газарян.

Юрий Карпунов рассказал про историю создания пограничных войск и их роли в защите государственных рубежей.

«На нашем уроке особое внимание было уделено задачам, которые стоят перед пограничниками в условиях проведения СВО. Именно на плечах этих воинов лежит первая линия обороны, а их готовность, мужество и профессионализм играют ключевую роль в защите национальных интересов России», — рассказала директор школы № 29, депутат Наталья Каныгина.

Далее выступил летчик-испытатель, ветеран боевых действий, полковник ВВС Аркадий Газарян. Он отметил, что важно поддерживать пограничников в трудные времена.

«Такие встречи с ветеранами важны для подрастающего поколения. Воспитание духа патриотизма, уважения к истории своей страны — все это формирует сильную гражданскую позицию», — отметила депутат Ирина Спирина.

Патриотический урок стал частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках несколько месяцев. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что ее цель — объединить людей разных поколений вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.