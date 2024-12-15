Патриотический урок ко Дню Конституции прошел в Химках

Школьников поприветствовал заместитель председателя Совета депутатов в Химках Александр Васильев.

«Конституция имеет наивысшую юридическую силу и образующую базу для актуального законодательства нашей страны. Закону исполняется 31 год. Я очень рад, что для школьников нашего округа провели познавательные уроки и объяснили значимость этого документа», — поделился Александр Васильев.

Конституцию Российской Федерации приняли 12 декабря 1993 года.

«Сегодня Конституция гарантирует права и свободы граждан нашей страны. Напомню, в 2020 президент Владимир Путин предложил внести в нее поправки, которые мы поддержали на общероссийском голосовании. Они позволяют защищать главные ценности нашей страны!» — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Патриотический урок провели в рамках масштабного проекта, который действует в Химках с июля. Инициатива введена для того, чтобы объединить поколения. В округе проводят акции, мастер-классы и встречи с бойцами СВО. Участие в них принимают депутаты и общественники, в том числе Юлия Ишкова, Владимир Суслов и другие.