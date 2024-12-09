Патриотический урок ко Дню героев Отечества прошел в Воскресенске

Ученики школы «Горизонт» в Воскресенске приняли участие в круглом столе с настоятелем Благовещенского храма в селе Степановское в Раменском округе отцом Василием. Священник регулярно посещает зону боевых действий. Он рассказал ребятам об истинном патриотизме и службе на благо Родины.

Патриотическая встреча прошла в молодежном центре «Олимпиец» ко Дню героев Отечества.

Отец Василий проводит службы в зоне боевых действий. Он поделился своей историей и рассказал, что в трудные периоды важно верить в лучшее и в Бога. Священник также подчеркнул, что христианские ценности — необходимый оплот для солдат, который помогает поддержать душевное равновесие. Он привел конкретные примеры, когда военные во время молитвы нашли в себе силы двигаться дальше и преодолели все трудности.

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