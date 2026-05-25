Патриотический урок к юбилею военной картины прошел в Химках

24 мая в лицее № 7 городского округа Химки прошел открытый урок, посвященный 65-летию фильма «В трудный час». Учащиеся, родители и педагоги обсудили значение картины о битве за Москву и ее влияние на современное поколение.

Участниками встречи стали школьники, преподаватели, представители общественных организаций и депутаты. Во время урока гостям рассказали об истории создания фильма, его авторах и актерах. Отдельное внимание уделили тому, как создателям удалось передать атмосферу обороны столицы и показать судьбы людей, оказавшихся на линии фронта в 1941 году.

«Этот фильм — честный и глубокий рассказ о защитниках столицы. Линия фронта в 1941 году проходила совсем рядом с Химками, и для нас события тех дней — часть семейной истории. Важно, чтобы молодежь видела примеры мужества и стойкости не только в учебниках, но и на экране», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Валентин Герасимов.

Картина «В трудный час» вышла на экраны в 1961 году. Режиссером фильма стал Илья Гурин, сценарий написал Евгений Габрилович. Во время встречи школьникам рассказали, что фильм стал одной из первых художественных работ, в которых битву за Москву показали максимально приближенно к реальным событиям. Участники урока также узнали подробности съемочного процесса и историю премьеры, которую с особым вниманием ожидали ветераны войны.

«Кино остается важной частью культурной памяти страны. Сегодня особенно важно сохранять связь поколений и рассказывать молодежи о подвигах людей, которые защищали Родину в самые тяжелые годы», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.

В Химках подобные открытые уроки и тематические встречи проходят регулярно. В округе организуют кинопоказы, патриотические акции, мастер-классы и встречи с участниками специальной военной операции. По словам лидера Движения общественной поддержки Павла Миронова, такая работа помогает сохранять интерес молодежи к истории страны и родного края.