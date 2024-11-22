Патриотический урок к годовщине подвига 28 панфиловцев провели в Раменском
Открытый урок, посвященный подвигу 28 героев-панфиловцев, прошел в Ильинской школе № 25 в Раменском. В мероприятии приняли участие представители Совета ветеранов, педагоги и ученики, а почетным гостем стал ветеран СВО Константин Сурков.
Председатель Раменского Совета ветеранов Надежда Желтухина рассказала о героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны.
16 ноября 1941 года 28 панфиловцев четыре часа сдерживали пехоту врага. Они отразили несколько атак противника, уничтожили 18 танков из 50, а после того, как у солдат закончились боеприпасы, они шли на тяжелые машины с гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Подвиг и выдержка панфиловцев помогли переломить ход наступления нацистской Германии. После боя им присвоили звания Героев Советского Союза.
«Советские воины всех национальностей встали к Руси и защитили свою родину. Совсем недавно там, в Волоколамске, произошел слет, куда приехали ветераны Великой Отечественной войны со всей страны. Взяли землю из окопов, положили ее в капсулы и повезли в те республики, откуда были ребята среди 28 памфиловцев», — рассказала Надежда Желтухина.
В наше время бесстрашные воины — участники специальной военной операции. Константин Сурков ушел на фронт добровольцем. Воевал в составе подразделения «Барс».
«Вы — наше будущее. Смотрите, как встали воины прошлых поколений на защиту Родины, также встало на защиту наших интересов, нашей Родины нынешнее поколение», — сказал ветеран СВО.
Школьники и педагоги поддерживают участников специальной военной операции. В свободное время они плетут маскировочные сети, пишут письма бойцам и собирают гуманитарную помощь. Их наградили за вклад в организацию мероприятия, а также сохранение исторической памяти.
Ильинская школа № 25 также известна своим музеем «Опаленная юность». Он посвящен девятиклассникам-добровольцам, ушедшим на фронт в 1941 году.
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