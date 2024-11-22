Патриотический урок к годовщине подвига 28 панфиловцев провели в Раменском

Открытый урок, посвященный подвигу 28 героев-панфиловцев, прошел в Ильинской школе № 25 в Раменском. В мероприятии приняли участие представители Совета ветеранов, педагоги и ученики, а почетным гостем стал ветеран СВО Константин Сурков.

Председатель Раменского Совета ветеранов Надежда Желтухина рассказала о героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

16 ноября 1941 года 28 панфиловцев четыре часа сдерживали пехоту врага. Они отразили несколько атак противника, уничтожили 18 танков из 50, а после того, как у солдат закончились боеприпасы, они шли на тяжелые машины с гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Подвиг и выдержка панфиловцев помогли переломить ход наступления нацистской Германии. После боя им присвоили звания Героев Советского Союза.

«Советские воины всех национальностей встали к Руси и защитили свою родину. Совсем недавно там, в Волоколамске, произошел слет, куда приехали ветераны Великой Отечественной войны со всей страны. Взяли землю из окопов, положили ее в капсулы и повезли в те республики, откуда были ребята среди 28 памфиловцев», — рассказала Надежда Желтухина.