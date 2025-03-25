Патриотический урок к 85-летию Химок пройдет в детской школе искусств

В Центральной детской школе искусств 26 марта пройдет интерактивный урок, посвященный 85-летию со дня образования городского округа Химки. Участники мероприятия узнают о прошлом города, его роли в регионе и смогут задать вопросы приглашенным спикерам.

Директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что Химки были образованы 26 марта 1939 года указом президиума Верховного Совета СССР. До этого на территории нынешнего города существовало несколько населенных пунктов, которые развивались благодаря строительству Октябрьской железной дороги и близости к Москве.

«Со временем Химки превратились в один из крупнейших городов Подмосковья, став важным промышленным, транспортным и культурным центром региона. Сегодня Химки — это динамично развивающийся городской округ, сочетающий в себе современную инфраструктуру, богатую историю и активную гражданскую позицию жителей», — отметила Инна Монастырская.

Хотя День города традиционно отмечают в сентябре, 26 марта остается важной датой, поскольку именно в этот день Химки получили официальный статус. Осознание значимости таких исторических моментов помогает жителям чувствовать преемственность поколений и гордиться родным городом.

«Героизм наших предков, вклад химчан в развитие страны и современные подвиги участников специальной военной операции — все это части единого исторического процесса, который нельзя забывать», — заявил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Патриотический урок станет частью широкой программы, направленной на укрепление уважения к истории и культуре. Депутат Николай Томашов отметил, что ее главная цель — объединить разные поколения вокруг ценностей любви к Родине и родному городу.

Мероприятие пройдет 26 марта в 18:00 в Центральной детской школе искусств по адресу: улица Чапаева, дом 6.