Патриотический слет прошел в Зарайске

Слет «Пост № 1» получил поддержку от различных организаций и ведомств, в том числе от социального координатора государственного фонда «Защитники Отечества» Галины Волковой, управления образования, ветеранов боевых действий специальной военной операции и членов «Боевого братства».

В ходе слета участники продемонстрировали свои навыки строевой подготовки. Жюри оценивало выступления юнармейцев на нескольких этапах, включая торжественный вынос знамени, выполнение строевых приемов с макетами оружия, процедуру заступления на пост и смены часовых, а также церемонию возложения венка к мемориалу. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки, дисциплины и ответственности, проявленные всеми участниками слета.

«Благодаря такому мероприятию, которое объединило учащихся школ, ветеранов боевых действий, учителей, мы делаем очень важное дело — храним вечный огонь нашей памяти о национальной гордости россиян всех времен и поколений, подвиге и немеркнущей славе Героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость любимой Родины», — сообщила Галина Волкова.

Победителем слета стала команда «Монолит» лицея № 5, продемонстрировавшая наилучшие результаты во всех конкурсных испытаниях.